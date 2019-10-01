رونالدو يقود كتيبة يوفنتوس أمام ليفركوزن بدوري الأبطال

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أعلن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي عن تشكيل فريقه لمباراة بايرن ليفركوزن الألماني والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، على «أليانز ستاديوم» ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوادرادو - بونوتشي - ماتيس دي ليخت - أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة - بليز ماتويدي - بيانيتش

خط الهجوم: بيرنارديسكي - جونزالو هيجواين - كريستيانو رونالدو.

وكان يوفنتوس قد تعادل في مباراته الأولى بدوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لكل فريق.