إكسترا نيوز تعرض تسريبا جديدا لمحمد علي: قطر معاها فلوس وهتشتري فيلمي

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» تسريبًا جديدًا للمقاول الهارب محمد علي، جاء فيه تخطيط المقاول لترويج فيلم يصوره من أجل الحصول على أموال من قطر والدول المحيطة.

وجاء في مقطع الفيديو محمد علي وهو يجري مكالمة فيديو مع أحد الأشخاص، قائلًا: «قطر وكل العالم العربي بيحبوني والمغرب والجزائر بيحبوني بس أغناهم قطر وهيشتروا الفيلم بتاعنا عشان هما بيكرهوا السيسي وهيدونا الفلوس اللي صرفناها وأكثر».

وتابع: «يبقى كده جيبنا تكاليفنا ونبيع لنتفليكس ونجيب الصحف الأمريكية عشان نحقق مكسب زيادة، قطر معاها فلوس وهما بيعشقوني عشق، قطر تشتري هناخد الفلوس ونلعب في الفيلم»، وذلك وفقًا لما جاء بالفيديو الذي عرضته الفضائية.