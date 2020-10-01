فرج عامر: اتحاد الكرة رفض تأجيل لقاء سموحة والزمالك في الكأس

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كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري، عن رفض اتحاد الكرة، طلب ناديه بتأجيل مباراته مع الزمالك في كأس مصر، في ظل ارتباط الأبيض بمواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك نظيره سموحة في الخامس من أكتوبر الجاري، في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وقال عامر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "مرتضى منصور اتصل بي وقال إن الفريق سيكون أمامه مباراة في إفريقيا، وأريد تأجيل لقاء كأس مصر، وأبلغته بأنه لا يوجد مشكلة وليس لدي مانع لأنها مهمة قومية".

وشدد: "خاطبت الاتحاد بشكل رسمي لتأجيل لقاء كأس مصر أمام الزمالك".

وأوضح: "لكن اتحاد الكرة أصر على إقامة المباراة وعدم التأجيل، وغدًا سنتوجه إلى الإسماعيلية".

وعن رحيل فايلر عن القلعة الحمراء، واقتراب موسيماني من خلافته، أجاب: "أبارك للنادي الأهلي على تعاقدهم مع موسيماني".

واختتم: "اختيار عبقري لأنه على دراية كاملة بإفريقيا، وأتمنى له التوفيق مع الأهلي، وهذا أفضل من التعاقد مع مدرب أوروبي".