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حكومة السلفادور تطلق برنامجا تلفزيونيا خاصا بها

السلفادور
السلفادور
د ب أ
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 11:48 م | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 11:48 م
أعلنت حكومة السلفادور، اليوم الخميس، إطلاق برنامج إخباري تلفزيوني خاص بها في وقت يتعرض فيه الرئيس ناييب بوكيلي لانتقادات؛ بسبب علاقته المتوترة مع وسائل الإعلام.

وكتب بوكيلي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء أمس الأربعاء: "ابتداء من الأسبوع المقبل، سيكون لدينا برنامجنا الإخباري الخاص".

واشتبك الرئيس مرارًا مع الصحافة التي يتهمها بانتقاد غير صحيح لحكومته، وسيقدم البرنامج الجديد على قناة وطنية رواية الحكومة للأحداث الجارية.

وقال مقطع فيديو على تويتر كتبه بو كيلي وأعلن فيه عن البرنامج: "نريدكم أن تعرفوا أننا سنفعل ذلك حتى لو كان سيكلفنا الكثير، حتى لو حاولوا منعنا".

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