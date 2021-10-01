مايا مرسي: مصر من الدول القليلة التي سدت الفجوة التعليمية بين الأولاد والفتيات

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إنّ التحرك في ملف المرأة بدأ عام 2017 مع خطة مصر 2030، موضحة أن حقوق المرأة لم تنته بعد، وما زال هناك جزءا منها قيد التنفيذ.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مصر من الدول القليلة التي سدت الفجوة التعليمية بين الأولاد والفتيات حسب تقارير الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية ليست سلبية أو متلقية للعطاء بل هي مكافحة، وهناك سيدات وصلن إلى مكانة مرموقة في المجتمع، مضيفة أن الخطاب الديني فيما يخص المرأة أصبح موروثًا ثقافيًّا.

وتابعت :"الفكر الديني هو اللي رجعنا ورا.. مش القرآن ولا الإنجيل، القرآن الكريم أنصف المرأة، وجميع الديانات أنصفت المرأة، إنما الفهم المغلوط هو المشكلة".