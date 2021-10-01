ألمانيا: أكثر من 64% من السكان تلقوا تطعيما كاملا ضد كورونا

تلقى 4ر64% من السكان في ألمانيا (ما يعادل نحو 7ر53 مليون نسمة) حتى الآن تطعيما كاملا من جرعتين ضد كورونا، بحسب بيانات وزارة الصحة الألمانية اليوم الجمعة.

ووفقا للبيانات، تلقى 1ر68%من السكان في ألمانيا جرعة أولى، على الأقل، من لقاح مضاد لكورونا (ما يعادل 6ر56 مليون نسمة).

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم، تلقى 1ر75% من جميع البالغين فوق 17 عاما في ألمانيا تطعيما كاملا ضد كورونا، بينما بلغت نسبتهم بين من تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما 6ر34%.

وبلغت نسبة من تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح بين البالغين 9ر78%، مقابل 9ر41% بين من تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما.

وتم حتى الآن إعطاء جرعة معززة لنحو 769 ألف شخص.ويتم تقديم الجرعات المعززة لكبار السن والمجموعات المعرضة للخطر الذين حصلوا على تطعيم كامل منذ ستة أشهر على الأقل.

وكتب وزير الصحة الألماني ينس شبان على "تويتر" اليوم: "هذه نسبة جيدة"، مؤكدا أن كل تطعيم جديد سيوفر المزيد من الحماية للجميع خلال الخريف والشتاء.

واعتبارا من 7 حزيران/يونيو الماضي، أصبح بإمكان أي شخص في ألمانيا يرغب في تلقي التطعيم الحصول عليه، فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات - التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن بلغوا سن الستين أو تجاوزوه، وبعض المجموعات ذات الأولوية - يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي، وتم إعطاء الأولوية في بادئ الأمر لمن تجاوزوا 80 عاما، والمقيمين بدور المسنين والرعاية، والأطقم الطبية، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.