تحدّث الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، قائلًا إن كل الأطراف تحملت المسؤولية سواء متخذ القرار وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي أو من تحمل تبعاته وهو الشعب الذي وصفه بـ"العظيم".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصنايعية" على شاشة "الشمس"، مساء الخميس، أنّ المجموعة الاقتصادية دائمًا ما تدخل في نقاشات وحوارات للوصول إلى أفضل قرار، لكنّه أكّد أن هناك قناعة كاملة بأن المرحلة الأولى شهدت نجاحات على مستوى السياسات المالية والنقدية.

وشدّد على ضرورة أن تحقّق المرحلة الثانية نجاحًا من خلال إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد، بما يساهم في الاحتفاظ بنتائج المرحلة الأولى.

وأوضح الوزير معيط، أن العام المالي المنتهي في شهر يونيو الماضي شهد نموًا في الحصيلة الضريبية غير السيادية بنسبة 16%.

ولفت إلى أن الضريبة السيادية لم تشهد نموًا، إذ بلغت نسبتها نفس المستوى الذي تحقّق في العام السابق.

