الحزبان الحاكمان في التشيك يحافظان على أغلبيتهما بمجلس الشيوخ في جولة الإعادة



فاز الحزبان الحاكمان في التشيك الليبرالي والمحافظ في انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ ودافعا عن أغلبيتهما في المجلس.



وبعد نهاية انتخابات اليوم السبت، فاز الائتلاف الانتخابي (معا) بقيادة رئيس الوزراء بيتر فيالا بـ 18 من أصل 27 مقعدا شاغرا.



وفاز حزب المعارضة الشعبوي "أنو"، الذي يعني "نعم" باللغة التشيكية، ويقوده رئيس الوزراء السابق، أندريه بابيش بثلاثة مقاعد فقط، وفقا لبيانات من هيئة الإحصاء التشيكية.



وكان مستوى الإقبال منخفضا عند 4ر19 %. وحصل ثلاثة مرشحين بالفعل على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى الأسبوع الماضي.



ويبدي مجلس الشيوخ أحد غرفتي البرلمان رأيه في مشروعات القوانين ويمكنه عرقلة إجراء تعديلات على الدستور. وتتمتع الأحزاب الخمسة الليبرالية والمحافظة في الائتلاف الحاكم بأغلبية واضحة في مجلس الشيوخ.