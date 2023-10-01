سهير شلبي تشارك في تكريم إلهام شاهين في افتتاح الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

شاركت الإعلامية سهير شلبي في تكريم الفنانة إلهام شاهين في افتتاح الدورة 39 لـ"الإسكندرية السينمائى"، حيث قالت سهير إنها منذ 40 عاما قدمت إلهام باعتبارها وجه صاعد، والآن وبعد مرور كل هذه الأعوام، تشعر بسعادة وهي تشارك في تكريم إلهام شاهين كنجمة كبيرة، وممثلة لها موقف وقوية وحققت الكثير طوال مشوارها الفني.

من جانبها، أبدت الفنانة إلهام شاهين سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، وشكرت إدارة المهرجان لإهداءها الدورة الـ39 لها، وقالت إنها تشعر اليوم بأنها عروس السينما المصرية.

وقالت إلهام شاهين التي حرصت على ارتداء فستان أبيض أنها تشعر بغيرة شديدة على السينما المصرية، وتشعر بغيرة شديدة على مصر، ولا تقبل المساس بمصر من قريب أو بعيد.

يذكر أن الفنان محمود حميدة شارك أيضا في تكريم الفنانة إلهام شاهين ومنحها علم الدورة الـ39.

يذكر أنه تقام حاليا فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ39 لـ"الإسكندرية السينمائى" بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان وفي غياب محافظ الإسكندرية، ووزيرة الثقافة التي أنابت عنها دكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وعدد من الفنانين منهم خالد زكي ونيرمين الفقي ومنال سلامة ومحمود حميدة وإلهام شاهين وحنان مطاوع.