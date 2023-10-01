المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر: فكرة الإخوان مرفوضة

كشف المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن موقفه من عودة جماعة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي، إلى المشهد مرة أخرى.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء السبت: «الإخوان كفكرة مرفوضة للشعب المصري، لكن لا توجد حرب أبدية، فلابد من فض اعتصامهم الفكري».

وأشار إلى أن الحزب يضع إجراءات متدرجة وطويلة للتعامل مع ملف الإخوان، مشددًا على أهمية إنهاء الامتداد الفكري لجماعة الإخوان، وخاصة أن الدولة نجحت في تجفيف منابعهم التمويلية وحظر تنظيماتهم.

وشدد على أهمية إنهاء الامتداد الفكري للإخوان بمواجهة فكرية، مضيفًا: «لا أنوي الاحتواء بإجراءات طويلة ومعقدة، فكرة الإخوان مرفوضة، ولابد من فض اعتصامهم الفكري».

واستطرد: «هذا تنظيم ظهر من 100 سنة يأخذ الضربة وينزل تحت الأرض ثم يخرج بعد 15 عاما، الجماعة غير مقبولة للشعب المصري، ومن أراد أن يلتزم سيلتزم بمعايير وإجراءات وفترة زمنية، لو فضوا اعتصامهم الفكري سنتحدث وندخل على الإجراء الثاني والثالث إلى أن تصبح الفكرة هي والعدم سواء».