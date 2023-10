تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، مقاطع فيديو ترصد اللقطات الأولى لموقع الانفجار في العاصمة التركية أنقرة، والذي وقع بالقرب من البرلمان والوزارات.

وذكرت شبكة «سي إن إن ترك» أن الانفجار سمع بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة، في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف توجهت إلى المنطقة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام تركية، تلقت الجهات المعنية تقارير عن سماع دوي الانفجار، ما دفعها إلى الاستجابة الفورية وإرسال الفرق الخاصة إلى المكان.

وأشارت إلى اتخاذ إجراءات أمنية فورية بإغلاق تقاطع هيئة الأركان العامة لحركة المرور، بهدف تسهيل عمل الفرق؛ التي تعمل بجدية على التحقيق في ملابسات هذا الحادث.

وذكرت أن «التحقيق يجري حاليًا بشكل مكثف؛ للوصول إلى معرفة أسباب وتفاصيل هذا الانفجار وتقديم الدعم اللازم للمتضررين».

An explosion was heard in the Turkish capital, Ankara, near Parliament and the ministries#Turkey @HoseinMortada pic.twitter.com/Hq2uQ5gNMP