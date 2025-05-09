الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في حادثين منفصلين جنوبي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة مقتل جنديين في حادثين منفصلين جنوبي قطاع غزة.



وقال الجيش في بيان إن الرقيب يشاي أليكيم أورباخ قتل في حادث أطلق فيه صاروخ "آر بي جي" على مبنى كان يوجد فيه القوة، مبينا أن الجنود دخلوا إلى المبنى لتحديد موقع فتحة نفق، وبعد إطلاق الصاروخ انهار المبنى على الجنود. ونتيجة لذلك، قتل يشاي، وأصيب جنديان آخران من كتيبة الهندسة 605 أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة.



وذكر البيان أن الرقيب يام فريد قتل في حادث أطلق فيه مسلحون صاروخ مضاد للدبابات على قوة من سرية جولاني وكتيبة 605، موضحا أنه وفقا للتفاصيل الأولية كانت القوة في عملية مداهمة لمبنى، وبعد خروجهم من ناقلة جنود مدرعة، أصيبوا بصاروخ مضاد للدبابات بالقرب من الناقلة. لا تزال تفاصيل الحادث قيد التوضيح ولم يتم تأكيدها نهائيا من قبل القادة.

وأضاف: "نتيجة لإطلاق النار قتل يام، وأصيب 4 جنود آخرين، 3 بجروح خطيرة و1 بجروح متوسطة. ومن بين المصابين، ضابطان من سرية جولاني وكتيبة 605"، مشيرا إلى أن الحادثين وقعا بفارق 3 ساعات فقط، خلال ساعات بعد ظهر أمس في حي جنينة في رفح، الحي الذي تعمل فيه الآن لواء جولاني ويُعتبر آخر تجمع للمسلحين المتبقيين في منطقة رفح".