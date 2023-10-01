أعلن الادعاء العام في العاصمة التركية أنقرة، عن فتح تحقيق في الهجوم على مقر الأمن العام بوزارة الداخلية، والذي وقع صباح اليوم الأحد.

وأصدرت نيابة أنقرة قرارًا بحظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالحادث، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، صباح الأحد.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، فجَّر انتحاري نفسه قرب مقر وزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة.

وكانت وسائل إعلام تركية أفادت بسماع دوي انفجار قرب مقر وزارة الداخلية، أعقبه انتشار أمني وإغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.

وعرضت فضائية «القاهرة الإخبارية» مقطع فيديو يرصد ملاحقة قوات الأمن التركية لمراسلها عمر أحمد، وذلك أثناء تغطيته للانفجار الذي وقع بالعاصمة أنقرة.

وقال المراسل، إن القوات طلبت منه ترك المكان والذهاب إلى منطقة أبعد، على وجه السرعة، لافتًا إلى أن «إجراء البث المباشر من تلك المنطقة معجزة حقيقية».

وأضاف: «بعد الانفجار الثاني أُخليت المنطقة بالكامل، لا إنسان في المكان الذي نتواجد فيه سوى قوات الأمن وسيارات الإسعاف والشرطة».

وأشار إلى حدوث استنفار أمني كبير في أنقرة العاصمة؛ لأن الانفجار وقع في مكان حساس، لتظهر اللقطات استمرار ملاحقة قوات الأمن له.

وأفاد بأن القوات طلبت منه إغلاق الكاميرا؛ لأن التصوير ممنوع.



