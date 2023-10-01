دعوات لاستئناف الاحتجاجات على حدود قطاع غزة وإسرائيل اليوم

دعت جماعة تنظم الاحتجاجات الشعبية على حدود قطاع غزة وإسرائيل إلى استئناف التظاهرات، اليوم الأحد، بعد 3 أيام من وقفها إثر وساطات إقليمية.

وتوعدت جماعة "الشباب الثائر"، المدعومة من حركة حماس وفصائل أخرى في بيان وزع على الصحفيين، بـ"إعادة إشعال الحدود الشرقية لقطاع غزة ردًا على اعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى".

واتهم البيان، إسرائيل بأنها أوغلت في دنس مقدساتنا وقلنا سابقا إن الأقصى خط أحمر، وعليه قررنا أخذ زمام المبادرة بتوسيع رقعة المواجهة وكب الزيت على النار واشعال حدودنا الشرقية اليوم.

وكانت الجماعة نفسها أعلنت، يوم الخميس الماضي، تعليق الاحتجاجات الشعبية قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بعد وساطات من الأمم المتحدة وقطر ومصر؛ لاستعادة الهدوء في القطاع.

ولم تعلق حركة حماس على استئناف الاحتجاجات الشعبية، لكنها أكدت ، في بيان لها اليوم، أن المساس بالقدس والمسجد الأقصى سيواجه بمزيد من المقاومة الشاملة.

وشددت الحركة، على أن مدينة القدس والمسجد الأقصى هما عنوان الصراع المستمر مع الاحتلال وكل محاولاته للنيل منهما استيطانا وتهويدا وتقسيما وتهجيرا وعدوانا لن تعطيه شرعية زائفة أو سيادة مزعومة فيهما.

وشن الجيش الإسرائيلي، هجمات جوية ومدفعية على مواقع رصد تابعة لحركة حماس معظم أيام الأسبوع الماضي، على أطراف شرق قطاع غزة؛ ردا على أعمال الشغب على الحدود.