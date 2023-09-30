مودرن فيوتشر يسعى لتخطي عقبة سينجيدا التنزاني ومواصلة مشواره في الكونفدرالية

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يستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سينجيدا بيح ستارز التنزاني،بملعب استاد السلام، في السادسة مساء اليوم الأحد، في إياب الدور الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يدخل مودرن فيوتشر اللقاء بحثاً عن تعويض خسارته في لقاء الذهاب بهدف دون رد، حتى يستطيع التأهل للدور التالي في المسابقة القارية.

واستعد جيداً للمباراة بفوز غالي وثمين على الداخلية بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية بالدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط متصدراً ترتيب المسابقة المحلية.

ويسعى البرتغالي ريكاردو فيرموسينيو إلى تحقيق الفوز وبفارق أكثر من هدف، لضمان التأهل للدور التالي في المسابقة، مستغلاً إقامة المباراة في ملعبه.

وأكد المدير الفني للفريق أن مودرن فيوتشر يسعى للوصول إلى أبعد نقطة في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها النادي، والعناصر المميزة الموجودة في صفوف الفريق، خاصة أصحاب الخبرات الذين سبق لهم خوض البطولات الإفريقية.

ومن المتوقع أن يخوض الفريق اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - علي الفيل - محمود رزق - محمد ربيعة.

خط الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو- علي زعزع - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الموريتاني دهاني بيدا حكم ساحة، ويعاونه التوجولي جوناثان أنتونيو كوفي، والموريشيوسي ديمبينيانا اندريا، حكام مساعدين، والموريتاني بابا كار سار حكم رابع، والإثيوبي بيجاشاو آسفو مراقب للمباراة.