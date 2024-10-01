تشيزتي يجتاز الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله لـ برشلونة

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اجتاز فويتشيك تشيزني، حارس يوفنتوس السابق، الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله لبرشلونة خلال الساعات المقبلة، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقا لـ فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" اجتاز فويتشيك تشيزني الكشف الطبي في برشلونة".

أضاف:"تم الانتهاء من الاتفاق على عقود انتقاله إلى برشلونة حتى يونيو 2025، وكل شيء جاهز كي يكون حارس المرمى الجديد للبلوجرانا".

أشارت تقارير إلى أن تشيزني سيشاهد مباراة برشلونة ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا، من المدرجات، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يسجل برشلونة الحارس تشيزني بدلا من مارك أندريه تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة في وتر الركبة اليمنى خلال مباراة فياريال الأسبوع الماضي، وسيغيب حتى نهاية الموسم الجاري بحسب العديد من التقارير الصحفية.