الشريعي: إنبي سيحصل من الزمالك على 50 ألف دولار «توتو على كبوتو»

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كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن حصول ناديه على 50 ألف دولار مقابل تتويج زياد كمال مع الزمالك بكاس السوبر الإفريقي، مشيرا إلى عدم وجود بنود مكافأة حال تتويج الفارس الأبيض بكأس السوبر المصري.

قال أيمن الشريعي عبر قناة «إم بي سي مصر 2»:" الزمالك سيحصل على 2 مليون دولار جائزة التتويج بالسوبر، وإنبي سيحصل على 50 ألف دولار «توتو على كبوتو» نظير انتقال زياد كمال بعد حصوله على كأس السوبر الإفريقي".

أوضح:" لا يوجد بند في عقد زياد كمال يسمح لإنبي بالحصول على مبلغ مالي في حال تتويج الزمالك بكأس السوبر المصري، الاتفاق كان على كأس الكونفدرالية والسوبر الإفريقي".

أتم الشريعي:" نتعامل مع الزمالك في الكثير من الأمور ويتم جدولة تلك المبالغ وإدارة الزمالك تتعامل بشكل محترم في تلك الأمور".

نجح الزمالك في التتويج بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.