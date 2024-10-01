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استشهاد المذيعة السورية صفاء أحمد في قصف إسرائيلي استهدف العاصمة دمشق

المذيعة السورية صفاء أحمد
المذيعة السورية صفاء أحمد
وكالات
نشر في: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 4:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 4:37 ص

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري فجر يوم الثلاثاء استشهاد المذيعة صفاء أحمد إثر العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له العاصمة دمشق.

وتداول نشطاء ومدونون في سوريا آخر ما نشرته المذيعة الراحلة، حيث قالت في آخر تدوينة قبل حوالي 30 دقيقة من مصرعها "أصوات قوية تسمع في سماء دمشق".

وأفادت وسائل إعلام سورية فجر الثلاثاء بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الفيلات بدمشق.

وأشارت المصادر إلى إندلاع حريق في محيط منطقة المزة بالعاصمة السورية إثر غارة إسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.

وذكرت إذاعة "شام إف إم" في دمشق أن دوي انفجارات متتالية سمع في المدينة والدفاعات الجوية تعاملت مع أهداف معادية في محيط العاصمة وسط تصاعد لأعمدة الدخان في محيط منطقة المزة.

من جهتها أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن الهجمات على العاصمة السورية دمشق هي عملية اغتيال استهدفت سيارة في حي المزة جنوبي غرب المدينة.

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