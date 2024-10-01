سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية المتدفقة للخارج لتسجل 18.4 مليار دولار خلال السنة المالية (2023-2024) مقابل 1.4 مليار دولار صافي تدفق للداخل فى السنة المالية المقابلة لها.

وتراجعت التزامات البنوك لتسجل صافي تدفق للخارج 2 مليار دولار خلال السنة المالية (2023-2024) مقابل صافى تدفق للداخل 3.7 مليار دولار فى السنة المالية المقابلة لها.

وتراجعت أيضاً التزامات البنك المركزي لتسجل صافي تدخل للخارج 7.8 مليار دولار خلال السنة المالية (2023-2024) مقابل 2.9 مليار دولار صافي تدفق للداخل فى ذات السنة المالية المقابلة لها.

كشف البنك المركزي عن ارتفاع الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل 14.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024 مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

أعلن البنك المركزي فى تقرير ميزان المدفوعات الصادر منذ قليل عن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر الصافي تدفقه للداخل ليسجل 46.1 مليار دولار خلال السنة المالية (2023-2024) مقابل 10 مليارات دولار فى السنة المالية المقابلة لها.