ترامب: سيعاد فتح مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق يوم الجمعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته "تروث سوشيال" إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بعد التوقيع الرسمي على الاتفاق الإيراني يوم الجمعة المقبل.

وكتب ترامب: "مع فتح المضيق عند توقيع الاتفاق يوم الجمعة، لأغراض إزالة الألغام، سيتدفق النفط من كلا الجانبين مجددا للمنطقة والعالم!".

كما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن مضيق هرمز سيفتح بعد توقيع الاتفاق الإطاري يوم الجمعة.

وكان ترامب وباكستان، التي توسطت في الاتفاق، قد أعلنا في وقت سابق أنه تم التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وفي منشوره الأول، بدا ترامب وكأن مضيق هرمز سيفتح على الفور، حيث كتب الرئيس الأمريكي أنه يأذن بفتح المضيق من دون فرض أي رسوم عبور.

ووفقا للمنشور، قال ترامب أيضا إنه أمر بالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم طرق الشحن في العالم للنفط والغاز، حيث يربط منتجي الخليج بالأسواق العالمية.