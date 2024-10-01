سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، تفعيل صفارات الإنذار وسط البلاد، بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ من لبنان.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن التحقيق جار في الحادث، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

من جهتها، نقلت قناة «الجزيرة»، عن جيش الاحتلال قوله إن «ملايين الإسرائيليين في الملاجئ بينما يطلق حزب الله الصواريخ على المدنيين من لبنان».

وأفادت سلطة الإطفاء الإسرائيلية باندلاع حريق إثر سقوط قذيفة صاروخية قرب كفار سابا شمال تل أبيب.

وأشارت القناة 12 العبرية، بإصابة إسرائيلي بجروح متوسطة، جراء الرشقة الصاروخية على منطقة تل أبيب الكبرى.