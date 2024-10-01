شهيدان وجرحى في قصف الاحتلال لمنزل بحي الزيتون جنوب شرق غزة

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استُشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح إثر قصف طائرة منزلا يعود لعائلة الدعالسة، قرب دوار أبو حبيب في شارع النديم بحي الزيتون جنوب شرق غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41.615 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 96.359 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



