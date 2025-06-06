أردوغان وبن سلمان يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية

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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين أردوغان وبن سلمان، اليوم الجمعة، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، وأوردته وكالة أنباء الأناضول التركية.

ووفقا للبيان، أكد أردوغان خلال الاتصال أن أنقرة "تواصل دعمها لفلسطين على جميع المستويات".

وأعرب أردوغان عن ترحيبه بقرار الدول الغربية رفع العقوبات عن سوريا.

وهنأ الرئيس التركي ولي العهد السعودي على التنظيم الناجح لموسم الحج، معربا عن تهانيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.