الجيش الروسي ينفذ مناورات بحرية وجوية واسعة في بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات أسطول البلطيق والشمال تنفذ مناورات واسعة النطاق في مياه بحر البلطيق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في مياه بحر البلطيق وفي مجاله الجوي، تستمر التدريبات المخطط لها مع قوات أسطول البلطيق والشمال، بدعم من القوات الجوية الفضائية، ومنطقتي موسكو ولينينجراد العسكريتين"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان: "يشارك في الفعاليات ما يصل إلى 20 سفينة حربية وزورقا وسفينة دعم. من بينها أربع حاملات صواريخ كروز من طراز "كاليبر" يصل مداها إلى 1500 كيلومتر. وهذه السفن هي الفرقاطة "أميرال الأسطول كاساتونوف" التابعة للأسطول الشمالي، وسفن الصواريخ الصغيرة "نارو-فومينسك"، و"سيربوخوف"، و"زيليني دول".

الفرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" هي أيضا حاملة لصواريخ "تسيركون"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، القادرة على توجيه ضربات دقيقة لأهداف على مدى يزيد عن ألف كيلومتر.

ومن مميزات هذا الصاروخ قدرته على اختراق جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحديثة والمستقبلية. وفي الوقت نفسه، تتجاوز سرعته تسعة أضعاف سرعة الصوت.