رئيس وزراء قطر: خطة ترامب تحقق إنهاء الحرب وننتظر رد حماس

قال رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إن الوسطاء لا يزالون في انتظار رد حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شأن إنهاء الحرب على غزة.

وأضاف: "حتى الآن لا نعرف رد حماس على الخطة والذي يتطلب توافقاً مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، وحماس تعاملت بمسئولية ووعدت بدراسة الخطة".

وأشار الشيخ محمد في حديث لقناة "الجزيرة" إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحقق هدفاً رئيسياً بإنهاء الحرب لكن بعض القضايا فيها بحاجة لتوضيح وتفاوض، لا سيما مسألة الانسحاب، واعتبر أن ما طرح الاثنين الماضي، هو مبادئ في الخطة تحتاج لمناقشة تفاصيلها وكيفية العمل من خلالها.

ولفت إلى أن "خطة ترامب تحقق هدفاً رئيسياً بإنهاء الحرب وهناك قضايا فيها تحتاج لتوضيح وتفاوض، والتركيز الرئيسي لدولة قطر الآن هو كيف ستنهي الحرب والمجاعة والقتل والتهجير في غزة".

وتابع قائلاً: "نحن ومصر أكدنا لحماس خلال اجتماعنا (الاثنين)، أن هدفنا الرئيسي وقف الحرب".

وأكد رئيس الوزراء القطري، أن" المرحلة الحالية مهمة وهي ضمن مفاوضات ليس من المتوقع أن تخرج بلغة مثالية، ويجب البناء على المسار الحالي وجعله فعالاً وناجحاً".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أعلن أمس الثلاثاء، أن الوسطاء سلّموا وفد حركة حماس مقترح وقف الحرب على قطاع غزة المبني على خطة ترامب، مشيراً إلى أن الحركة تعهّدت بدراسته، وأنّ "الوقت لا يزال مبكراً" للحديث عن رد رسمي.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن رئيس المخابرات التركية سافر إلى قطر للمشاركة في الاجتماع الذي يضم كلاً من قطر ومصر وتركيا ووفد حركة حماس، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وأضاف الأنصاري أن هدف الدوحة هو إنهاء الحرب والتجويع في غزة، وأنها تقدر الالتزام الأمريكي تجاه هذا الهدف، مشدداً على أن الوفد التفاوضي لحماس تعهّد بدراسة الخطة، وأن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن ردود رسمية.

وأكد أن قطر "ملتزمة بتقديم ما يمكن لوقف الحرب ودعم أهل غزة وإعادة الإعمار بالتوافق مع الشركاء"، وأن لديها "التزاماً راسخاً بتقديم أي دعم لوقف هذه الحرب وإعادة الإعمار وإدخال المساعدات".

ورحّب الأنصاري بإعلان ترامب عن مجلس للسلام وبكون واشنطن ضامناً لنجاح الخطة، موضحاً أن الدوحة تجري مشاورات بشأن المجلس ولن تتأخر في دعم جهود وقف الحرب وإعادة الإعمار.

ولفت إلى أنّ الرئيس الأمريكي أعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغه بقبوله الخطة، لكنه أشار إلى أن قطر لن تعلّق على بنود محددة من الخطة.