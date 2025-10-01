أسوان تستضيف النسخة الخامسة من منتدى السلام والتنمية المستدامين أكتوبر المقبل

تنطلق في مدينة أسوان التاريخية، خلال الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر 2025، أعمال النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين تحت عنوان: "عالم في تغير، وقارة في حراك: مسيرة تقدم أفريقيا في ظل التحولات العالمية".

ويُنتظر أن يشكل المنتدى منصة رفيعة المستوى تجمع قادة أفارقة ودوليين لبحث سبل تعزيز الترابط بين السلم والأمن والتنمية، ودعم الحلول الأفريقية لمواجهة التحديات الراهنة.

المنتدى يأتي في لحظة فارقة يشهد فيها العالم تصاعد الصراعات طويلة الأمد وتفاقم عدم الاستقرار، مما يعيد اختبار فعالية التعاون الدولي متعدد الأطراف.

وفي المقابل، تقف القارة الأفريقية أمام معادلة صعبة: تحديات أمنية متزايدة، لكنها في الوقت ذاته تملك فرص نمو هائلة واقتصادات ناشئة وموارد طبيعية وشريحة شبابية طموحة.

وقالت إدارة المنتدي في بيان:" إنه بينما تعاني أفريقيا من العنف وعدم الاستقرار، وكشف قدرة على الصمود والتصدي للأزمات المتكررةـ فإنها في الوقت نفسه تتمتع بقدرات هائلة غير مستغلة وفرص نمو كبيرة واقتصادات مزدهرة وموارد طبيعية وفيرة بالإضافة إلى أعداد متزايدة من الشباب الطموح

ووفقأً للبيان ستشكل النسخة الخامسة من منتدى أسوان منصة رفيعة المستوى للمساهمة في رسم مسار أفريقيا في ظل هذا المشهد المعقد.

وسيتناول المنتدى سبل تمكين القارة في مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز قدراتها الإقليمية على التكيف والتكامل، ودعم الحلول الأفريقية التي تتوقع تطلعات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار تتزامن نسخة هذا العام مع الذكرى الثامنة لتأسيس الأمم المتحدة (UN) وكذا الذكرى الخامسة والعشرين للأجندة المرأة والسلم والأمن جدول أعمال المرأة والسلام والأمن (WPS).

ويحرص المنتدى على تضمين صوت المرأة والشباب في صياغة الحلول المستدامة. كما سيركز المنتدى على الآليات العالمية والإقليمية، ويسلط الضوء على الأولويات العالمية ومنها المخاطر المناخية، والتطور الرقمي ودور البنية التحتية والتجارة في دعم النمو وإرساء السلام.

وأكد السفير سيف قنديل، المدير التنفيذي لمنتدى أسوان، أنه "منذ إطلاق النسخة الأولى من المنتدى أن المنتدى ظل قوة فاعلة في سد الفجوة بين السياسة والممارسة، ودعم مبادرة الملموسة التي تقودها أفريقيا من خلال إطار عمله الفريد دورة أسوان".

وقد برز المنتدى كمنصة أفريقية رائدة تهدف إلى توسيع تفعيل العلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية، حيث يجمع بين أصوات وشركاء متنوعين من العاملين في مجال السلم والأمن إلى جانب أصحاب المصلحة في مجال التنمية وذلك لتحويل الرؤية المشتركة إلى أنشطة فعالة.