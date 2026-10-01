صرحت الدكتورة مروة اسماعيل. وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أنه تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، يفتح مركز رعاية أول بالمنيا أبوابه اليوم الخميس، أمام المواطنين من كبار السن فوق 65 عامًا، لتقديم مجموعة من الخدمات الطبية المتخصصة والمجانية.

وأضافت لـ " الشروق " إن الخدمات تقدم بمقر الدور الأرضي بديوان مديرية الصحة بالمنيا، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وتشمل تقييم الحالة الصحية المتكاملة لكبار السن، من خلال استمارة وبرنامج ICOPE، إلى جانب إجراء فحوصات المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

كما تتضمن الفعاليات توقيع الكشف الطبي في تخصص الروماتيزم والمفاصل، وذلك في إطار جهود مديرية الصحة بالمنيا لتعزيز الرعاية الصحية والوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض بين كبار السن.

ودعت مديرية الصحة المواطنين من الفئة المستهدفة إلى الاستفادة من الخدمات الطبية المجانية المقدمة خلال الفعالية، والتي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن.ولو للـصفحة الأخيرة، أقترح مانشيت أقصر وأكثر جذبًا .