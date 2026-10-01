جنرال موتورز تعتزم إطلاق علامتها التجارية الفارهة بويك في كوريا الجنوبية بالطراز إلكترا إي7 الهجين

تعتزم مجموعة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات طرح علامتها التجارية للسيارات الفارهة بويك في كوريا الجنوبية، من خلال السيارة إلكترا إي 7 الهجين من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)، باعتبارها أول طراز تطرحه الشركة الأمريكية في السوق الكورية من علامة بويك.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيكتور فيلاريال الرئيس التنفيذي لشركة جي.إم كوريا القول إن يويك ستنضم إلى عائلات شيفروليه وجي.إم.سي وكاديلاك من سيارات جنرال موتورز في كوريا الجنوبية، حيث تسعى الشركة الأمريكية لزيادة عدد سياراتها الفارهة في السوق الكورية.

وبحسب جي.إم كوريا ستكون كوريا الجنوبية ثاني سوق لسيارات بويك خارج أمريكا الشمالية.

وقال فيلاريال خلال مؤتمر إعلامي في سول "بحضور عالمي يزيد على 120 عاما، ستنضم بويك الآن إلى شيفروليه وكاديلاك وجي.إم.سي كرابع علامة تجارية عالمية في محفظة جي.إم كوريا... كل علامة من هذه العلامات، تقدم هويتها ونقاط قوتها وتسمح لنا بخدمة احتياجات وتفضيلات العملاء المختلفة".

ستقود السيارة إلكترا إي7 الهجين دخول سيارات بويك السوق الكورية الجنوبية، وهي مزودة بمحرك بنزين سعة 5ر1 لتر، ومحرك كهربائي بقدرة 165 كيلووات.

كما يتم تزويد السيارة ببطارية سعة 7ر31 كيلووات/ساعة، لتسمح بسير السيارة اعتمادا على المحرك الكهربائي فقط لمسافة 126 ميلا قبل الحاجة لإعادة شحن البطارية، في حين يصل مدى السيارة اعتمادا على المحركين معا إلى أكثر من 1000 كيلومتر بحسب جي.إم كوريا.