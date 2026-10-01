نائب محافظ الفيوم يراجع استعدادات ملتقى التوظيف بمشاركة 23 شركة توفر 1600 فرصة عمل

راجع الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، الاستعدادات النهائية لإطلاق ملتقى "يوم الفيوم للتوظيف"، المقرر إقامته الأحد 4 أكتوبر الجاري بالصالة المغطاة بنادي قارون الرياضي، بمشاركة 23 شركة من القطاع الخاص توفر أكثر من 1600 فرصة عمل في تخصصات فنية وحرفية وإدارية متنوعة.

وعقد نائب المحافظ اجتماعا مع الشباب المتطوعين وفرق العمل المشاركة في تنظيم الملتقى، للوقوف على جاهزية الموقع وتوزيع المهام التنظيمية، وضمان انسيابية حركة المتقدمين وتيسير وصولهم إلى الشركات والتعرف على الوظائف المتاحة.

وأكد التوني، خلال الاجتماع الذي عُقد تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، أهمية التنسيق بين الجهات المشاركة، وتحديد نقاط تمركز فرق التنظيم عند المداخل والمخارج، وتوزيع المسئوليات بوضوح، مع إجراء محاكاة مسبقة لآليات استقبال الزائرين وتوجيههم، ورصد أي معوقات محتملة قبل انطلاق الفعاليات.

وأوضح أن الملتقى، الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع جامعة الفيوم، وبالتنسيق مع مديريات العمل والتربية والتعليم والشباب والرياضة ونادي قارون الرياضي، يستهدف توفير فرص عمل مباشرة أمام شباب وفتيات المحافظة، وربط الباحثين عن وظائف باحتياجات سوق العمل.

وأضاف أن الملتقى يتيح، إلى جانب الوظائف، فرصا للتدريب في مجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بجامعة الفيوم، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

وشدد نائب المحافظ على الالتزام بخطط التنظيم وتكامل الأدوار بين فرق العمل، بما يضمن تيسير حركة المتقدمين وتعزيز استفادتهم من الفرص الوظيفية والتدريبية التي يوفرها الملتقى.

شارك في الاجتماع خالد جبيلي، مدير عام العلاقات العامة ورئيس اللجنة التنفيذية للملتقى، وممثلون عن جامعة الفيوم ومديريات التربية والتعليم والعمل والشباب والرياضة، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية ومسئولي الجهات المشاركة في التنظيم.