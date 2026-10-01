محافظ البحر الأحمر يسلم خمس معتمرات هدايا العمرة وجوازات السفر ويودعهن قبل التوجه إلى الأراضي المقدسة

سلّم الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء الهدايا وتذاكر السفر وجوازات السفر لخمس معتمرات من أبناء المحافظة، تم اختيارهن لأداء مناسك العمرة من خلال صندوق تحيا مصر، وذلك بحضور المهندس حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، و عمرو التهامى مدير مديرية التضامن بالبحر الأحمر، و هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، و عبد المبدى أحمد وكيل مديرية التضامن.

وحرص محافظ البحر الأحمر على توديع المعتمرات قبل توجههن إلى مطار القاهرة، استعدادًا للسفر إلى الأراضي المقدسة وأداء مناسك العمرة، متمنيًا لهن رحلة آمنة وعمرة مقبولة، وأن يعدن إلى أسرهن سالمات.

وأكد البرقي أن المحافظة حرصت على تيسير جميع الإجراءات الخاصة بالمعتمرات، بدءًا من استخراج جوازات السفر، وإنهاء الإجراءات اللازمة للسفر، وصولًا إلى توفير وسيلة انتقال لنقلهن إلى مطار القاهرة، بما يضمن إتمام رحلة السفر بسهولة ويسر.

وأشار الدكتور وليد البرقي إلى أهمية ما يقدمه صندوق تحيا مصر من دعم لأبناء المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم التيسيرات اللازمة للمستفيدين من المبادرات والبرامج التي تستهدف خدمة المواطنين وتوفير سبل الرعاية لهم.

ومن جانبهن، أعربت المعتمرات عن سعادتهن باختيارهن لأداء مناسك العمرة، وقدمن الشكر لمحافظ البحر الأحمر وصندوق تحيا مصر على ما تم تقديمه من دعم وتيسيرات ساهمت في إتمام إجراءات السفر.