ختام منتدى لمنظمة الأمن والتعاون الاوروبي حول مكافحة الإرهاب

اختتمت اليوم في فيينا أعمال منتدى وندوة دولية جمعت أكثر من 170 خبيرا من الدول الاعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وشركاء التعاون، واستمرت يومين حول تبادل بيانات الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في أعمال الإرهاب.

وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الجمعة إن المنتدى ركز هذا العام على كيفية مواجهة المخاطر التي يشكلها المقاتلون الإرهابيون الأجانب العائدون وسبل التصدي لهم من خلال وحدة إدارة الحدود التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وذكر البيان انه تم خلال المنتدي استكشاف الخبراء كيفية دعم الدول بشكل أفضل في تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2396 ومساعدتهم على تحديد احتياجات المساعدة التقنية.

يركز قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2396 على منع عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب من خلال تكليف الدول بتعزيز أمن الحدود عن طريق إنشاء أنظمة لتبادل بيانات الركاب وتبادل المعلومات.