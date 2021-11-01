 الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا يؤكدان على الشراكة القوية بين البلدين - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا يؤكدان على الشراكة القوية بين البلدين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 7:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 7:50 ص

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا على الشراكة القوية بين البلدين.
وبحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور تطورات الأوضاع في عدد من دول القارة السمراء من بين قضايا أخرى.
وجاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين خلال لقائهما في روما على هامش قمة العشرين.
وأفاد البيان بأن الجانبين شددا على الشراكة القوية والأولويات المشتركة للولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.
وناقش كبار الدبلوماسيين التعاون الجاري بشأن معالجة أزمة تغير المناخ ومكافحة فيروس كوفيد-19.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكية عن تقديره لقيادة جنوب أفريقيا في العديد من الأهداف المشتركة، بما في ذلك بناء الازدهار الشامل وتعزيز البنية التحتية الصحية والقيم الديمقراطية.


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