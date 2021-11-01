الأمير تشارلز: علينا توفير طاقة نظيفة بدلا من الفحم الملوِّث للبيئة

شدد الأمير تشارلز أمير وليز، على أهمية توفير طاقة نظيفة بدلًا من الفحم الذي لا ينتج عنه إلا التلوث.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة جلاسكو بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنّ هناك حاجة ماسة لبذل مزيد من الجهود لتحقيق هذا الأمر، لافتًا إلى أهمية اتفاق قادة السياسة على وضع أهداف ملموسة، يمولها رجال الأعمال.

وأشار إلى ضرورة تخصيص تمويلات ضخمة تصل إلى تريلونات الدولارات لمواجهة هذه التحديات.

وانطلقت اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، في مدينة جلاسكو.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل أمس إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.

وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.