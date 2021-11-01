أمير ويلز في قمة تغير المناخ: نطاق التهديد الذي تواجهه البشرية أكبر من المتصور

قال الأمير تشارلز أمير وليز، إنّه يجب استغلال الطبيعة ودعمها وتعزيزها بدلًا من القضاء عليها عبر الانبعاثات الكربونية.



وأضاف خلال كلمته في افتتاح قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة جلاسكو بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنّ حجم ونطاق التهديد الذي تواجهه البشرية أكبر مما هو متصور.



وناشد كل الدول، العمل على إيجاد مناخ يحث على التعاون المشترك، مع التضافر لمواجهة هذه التحديات.



وأكّد الحاجة إلى حملات لا تقل على الحملات العسكرية، يتم تجييش لها كل الموارد اللازمة لمواجهة هذه التحديات.



وانطلقت اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، في مدينة جلاسكو.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل أمس إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.



وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.