 جونسون: الأطفال والأجيال المقبلة ستصدر حكمها على القادة الحاليين بسبب تأثيرات المناخ - بوابة الشروق
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جونسون: الأطفال والأجيال المقبلة ستصدر حكمها على القادة الحاليين بسبب تأثيرات المناخ

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 3:24 م | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 3:24 م

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إنّ الأطفال والأجيال المقبلة ستصدر حكمها على القادة الحاليين بسبب تأثيرات المناخ.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة جلاسكو بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين: "إذا فشلنا في تحقيق هذه الأهداف سيقولون إننا فشلنا.. نحن في نقطة فارقة تاريخية علينا حسن استغلالها".

وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل مواجهة آثار تغير المناخ لحماية الأجيال المقبلة.

وذكر أنّه من الضروري أن تحضر إرادة سياسية قوية، وأن يكون المؤتمر نقطة بداية، متابعا: "علينا أن نعطي دفعة هائلة لقارب النجاة الذي نستقله جميعًا".


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