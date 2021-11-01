ناشط مصري في حفل افتتاح قمة المناخ: الأرض مهددة بالمخاطر دقيقة تلو الأخرى

قال عبد الفتاح ندا الناشط المصري في ملف التغيرات المناخية، إنّ الأرض مهددة بتلك المخاطر، دقيقة تلو الأخرى.

وأضاف في رسالة عبر الإنترنت عُرضت خلال افتتاح قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة جلاسكو بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنّ النشطاء الشباب من كل أنحاء العالم يتكاتفون سويًّا لرفع الوعي العالمي تجاه مشكلة التغير المناخي.

وأكّد أنّ المشكلات ليست رفاهية لكنّها تشكل مصير البشرية الذي يتشكل من خلال كل قرار فردي سواء يضر بالبيئة، أو يساهم في منحها فرصة أخرى للبقاء.

وذكر أنّه حان الوقت أن يبني قادة العالم على جهود النشطاء، وأن يضعوا السياسات العامة التي تتصدى لأزمة المناخ في مقدمة أولوياتهم.

وانطلقت اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، في مدينة جلاسكو.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل أمس إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.

وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.