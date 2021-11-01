الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الثلاثاء: مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 30

توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن يسود الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.



وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الغد عبارة عن شبورة مائية كثيفة أحيانا في الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.



وأكدت الهيئة، أنه يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بعض درجات الحرارة المتوقعة غدا..

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة

سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة

قنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.