جوتيرتش: نحتاج الإخلاص والتضامن لمواجهة ظاهرة تغير المناخ

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، إنّ الدمار الذي يحيط بالبشرية بسبب تغيرات المناخ سيقضي على كل أوجه الحياة.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة جلاسكو بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنه يجب الإخلاص إلى النفس والتضامن بين الدول في مواجهة تلك الظاهرة.

وأشار إلى أنّ استمرار مخاطر التغيرات المناخية يعني أن التنمية المستدامة لن يكون لها مكان على الكوكب.

وذكر أنّ البنوك في الدول النامية تعمل بصورة جدية أكثر من الدول المتقدمة في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل مخاطر تغير المناخ.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل أمس إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.

وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.