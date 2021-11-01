أمين الأمم المتحدة: استمرار التراخي في القضاء على الوقود الأحفوري سيحوّل البشرية إلى حطام

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، إنّ استمرار التراخي في القضاء على الوقود الأحفوري سيحوّل البشرية إلى حطام.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة جلاسكو بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنّه يجب العمل سويًّا على مواجهة الانبعاثات الكربونية، معقّبًا: "كفانا حرقًا للوقود الأحفوري سواء في السيارات أو المصانع وإلا فإنّنا سنحفر قبورنا بأيدينا".

وأوضح أنّ درجة حرارة الجو ارتفعت عما كانت عليه قبل 30 عامًا، كما أنّ غابة الأمازون أصبحت أخشابًا، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر تبعث بإشارة على مكمن الخطر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل أمس إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.

وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.