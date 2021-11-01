كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدأن تدريبات جوية مشتركة

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم /الاثنين/ ، تدريبات جوية مشتركة سنوية على نطاق مصغر لدعم الدبلوماسية الجارية لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة /يونهاب / الكورية الجنوبية -نقلا عن مصدر كوري- أن التدريبات ستستمر لمدة 5 أيام بمشاركة 100 طائرة مقاتلة من بينها الطائرة المقاتلة طراز F-15K لكوريا الجنوبية ومن طراز وKF-16 للولايات المتحدة، مشيرا إلى عدم نشر أي أصول عسكرية من البر الرئيسي للولايات المتحدة في هذه المرة.

وأضافت الوكالة أن سول وواشنطن أجريتا تدريبات جوية دورية على نطاق مصغر منذ أن علقا التدريبات الجوية واسعة النطاق "فيجيلانت ايس(Vigilant Ace)" لدعم جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية، موضحة أن القوات الجوية الكورية الجنوبية رفضت الخوض في التفاصيل حول التدريبات الجارية لكنها ذكرت أنه يتم تنفيذ تدريبات الحليفين بطريقة متوازنة بموجب الخطة السنوية.