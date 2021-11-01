رئيس موريتانيا: نعمل على تبني مسار بيئي قوي وشامل بعيدًا عن الكربون

قال رئيس موريتانيا محمد أحمد ولد الغزواني، إنّ الاجتماعات الأممية حول تغير المناخ فرصة لأن يكون القانون الدولي داعمًا للمناخ.

وأضاف خلال افتتاح قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة جلاسكو بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنّه يجب العمل المضي في طريق التحول المناخي عبر تطبيق كل التدابير التي تبني مسارًا بيئيًّا قويًّا وشاملًا وبعيدًا عن "الكربون".

وأشار إلى أنّ بلاده تراجع إسهاماتها في هذا الإطار، وقال إنه يتم العمل على تخفيض الانبعاثات بنسبة 11 بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام نفسه.

وأوضح أن هناك الكثير من الوعود التي قطعت للتمويل من أجل السوق الأخضر العظيم، مؤكّدًا أن هناك حاجة لتنفيذ هذه الوعود كأولوية دولية.