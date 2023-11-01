 محافظ شمال سيناء: عدد كبير من سيارات الإسعاف تشارك في نقل الجرحى الفلسطينيين - بوابة الشروق
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محافظ شمال سيناء: عدد كبير من سيارات الإسعاف تشارك في نقل الجرحى الفلسطينيين

مصطفى سنجر
نشر في: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 11:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 11:29 ص

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم، فضلا عن المستشفى الميداني في مدينة الشيخ زويد.

وأضاف أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف تشارك في نقل الجرحى الفلسطينيين، حيث تم نشر هذه السيارات في تمركزات بطول الطريق المؤدي من رفح إلى مدينة العريش.

وأكد مصدر طبي، أن سيارات الإسعاف وعددها 40 سيارة تصطف في ساحة معبر رفح البري، ترقبا لصدور تعليمات التحرك لنقل المصابين، مشيرا إلى أن كل سيارة إسعاف ستنقل 2 مصاب و2 مرافق فور الاستلام والنقل إلى مستشفى العريش العام.

وبحسب ما نشره المركز الإعلامي المعبر رفح من الجانب الفلسطيني، سيتم نقل 81 مصابا إلى المستشفيات المصرية من معبر رفح.


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