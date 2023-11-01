قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن توجيهات مشددة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تخص توفير كل أوجه الدعم والرعاية الصحية للمصابين القادمين من قطاع غزة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، معبر رفح استقبل الفوج الأول من المصابين القادمين من غزة، ذاكرا أنه جرى فحص شامل عبر الطواقم المجهزة الموجودة في المعبر.



وأشار إلى تحويل الحالات لمستشفى بئر العبد ومستشفى العريش العام، لافتا إلى عمل الطواقم الطبية على استقبال بقية المصابين عبر أسطول هيئة الإسعاف.



وأفاد باستقبال 117 فردا من رعايا الدول الأجنبية الذين عبروا، حيث جرى فحصهم بشكل كامل من قبل الحجر الصحي، موضحا أن 35 طفلا من بين هؤلاء الرعايا حصلوا على التطعيمات اللازمة الخاصة بالحصبة وشلل الأطفال والتهاب الكبد السحائي.



وأكّد أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة للتأكد من تقديم الرعاية اللازمة والتعامل مع التداعيات القائمة.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة استقبال أول مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث "غزة"، وذلك من خلال معبر رفح.



وصرح حسام عبدالغفار، بأنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، وتحويل 16 مصابا منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11 مصابا لمستشفى العريش العام، و5 مصابين لمستشفى بئر العبد.



وقال إنه جارٍ تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات، كما وقع أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية.



وأكد استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم.