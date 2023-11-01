قال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبدالجليل الحنجل، إن «العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة يعد الأصعب والأشرس»، منوهًا أنه «بلغ مراحل متقدمة جدًا وكارثي بالمعنى الحربي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن «الوضع الميداني على الأرض معقد من عدة اتجاهات»، لافتًا إلى أن تداعيات العدوان تلعب دورًا في تدهور الصحة العامة الفلسطينية.

وأشار إلى تخصيص 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى جمهورية مصر العربية؛ لاستكمال العلاج في المستشفيات، موضحًا أن «الإصابات المنقولة خطيرة وتحتاج تدخلات متقدمة».

وأكمل: «الوضع العام كارثي ونعاني نقصًا في المستلزمات الطبية والأدوية، المستشفيات تجري عمليات مختلفة دون مخدر، والمرضى ليس أمامهم سوى خيارين إما الموت أو الألم»، بحسب وصفه.

ولفت إلى تسجيل «أكثر من 21 ألف إصابة منذ بداية العدوان الإسرائيلي»، قائلًا إن «احتياجات المستشفيات ضخمة، وما يدخل من المساعدات يمثل نسبة ضئيلة من الاحتياجات الفعلية».

ودعا إلى فتح المعابر كل بشكل كامل وإدخال المساعدات بشكل مستمر على مدار الساعة، حتى تتمكن المستشفيات من تقديم الخدمة للموجودين، مشددًا على أهمية إدخال الوقود إلى القطاع حتى لا تخرج المستشفيات عن الخدمة في غضون ساعات.