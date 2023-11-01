الصحة: استقبلنا 46 مصابا فلسطينيا من معبر رفح من بينهم أطفال بحالة صعبة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل استقبال المجموعة الأولى من المصابين الفلسطينيين، بعد عبورهم من القطاع إلى الجانب المصري عبر معبر رفح.



أوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إنه بناء على التكليفات الرئاسية استقبل معبر رفح مجموعات من المصابين الفلسطينيين، بالإضافة إلى العابرين من أصحاب الجنسيات الأجنبية، لافتا إلى وضع ما يقرب من 40 سيارة إسعاف عند المعبر.



وأشار إلى استقبال 46 مصابا، ونقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء ودير العبد والعريش، مشددا على أن وزارة الصحة في قطاع غزة أبلغت نظيرتها المصرية بنقل 81 جريحا من الإصابات البالغة.



وأكد أن هناك أطفالا بين المصابين الذين تم استقبالهم اليوم، عبر معبر رفح، وحالتهم صعبة نتيجة الإصابات البالغة التي تعرضوا إليها، مضيفا أن وزارة الصحة قدمت تطعيمات لأطفال من مزدوجي الجنسية ضد شلل الأطفال والغدة النكافية.



وكانت هيئة المعابر في غزة قد أعلنت في وقت سابق، التجهيز لخروج نحو 500 أجنبي من قطاع غزة، وفق ما أظهرت قوائم بالأسماء نشرتها على حسابها الرسمي في فيسبوك.



وقالت في بيان: «تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود عن وصول كشف جوازات أجنبية للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء (1 نوفمبر)، والذين عليهم التواجد س 7:00 صباحا في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم».





