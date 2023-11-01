 بلينكن يعتزم لقاء نتنياهو في ثاني زيارة له لإسرائيل منذ بدء الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلينكن يعتزم لقاء نتنياهو في ثاني زيارة له لإسرائيل منذ بدء الحرب

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 11:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 11:00 م

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة إسرائيل خلال الأسبوع الجاري.

وقال ماتيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في واشنطن اليوم الأربعاء إن بلينكن سيزور إسرائيل والأردن بعد غد الجمعة.

وأضاف ميلر أن بلينكن سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من ممثلي الحكومة الإسرائيلية "لتلقي تحديث عن أهدافهم العسكرية وخططهم لتحقيق هذه الأهداف".

وكان بلينكن زار تل أبيب بعد عدة أيام من الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وبعد فترة وجيزة من زيارة بلينكن، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إسرائيل.

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