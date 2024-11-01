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أعداد جريدة الشروق
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إعلام إسرائيلي: مقتل نقيب بالجيش أصيب بمعارك غزة

وكالات
نشر في: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 10:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 10:44 ص

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل نقيب في صفوفه بعد شهرين من إصابته في معارك قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال جيش الاحتلال إن سلاح الجو الإسرائيلي أغار على 150 هدفا في غزة ولبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

هذا و قالت مصادر لـ"الجزيرة" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية نحو بلدة اليامون غربي جنين بالضفة الغربية المحتلة.

كما أفادت "الجزيرة" بأن عدة أشخاص أصيبوا إثر إطلاق طائرة بدون طيار لجيش الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين في محيط مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

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