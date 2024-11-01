السجن 15 عاما لـ5 أشخاص و7 سنوات لمتهم بالشروع في قتل آخرين بالإسكندرية

أيدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، اليوم الخميس، الحكم المستأنف عليه، بمعاقبة كلٍ من: "ح.ص.س"، و"ح.ح.م"، و"ر.م.ا"، و"ف.م.م"، و"ع.ع.ج"، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة "ن.م.ن" بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام، ومصادرة السلاح الناري المضبوط؛ لاتهامهم بالشروع في قتل كلٍ من: "م.ع.م"، مهندس فني، و"س.م.م"، بلوجر.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 3845 لسنة 2023 جنايات أول العامرية، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، حول بلاغ يفيد قيام المتهمين بالشروع في قتل المجني عليهما، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بأوراق التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه حال استقلال المجني عليه، وبرفقته مقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة على الطريق الصحراوي في الاتجاه القادم إلى محافظة الإسكندرية "بعد كوبري أبو الخير بمسافة قصيرة" نبهته الثانية، بتواجد بسيارة ربع نقل حمراء اللون بجورهما ويستقلها المتهمين، وتلاحظ حمل المتهم الأول سلاحًا ناريًا "بندقية خرطوش"، وصوبها من النافذة اليمنى للسيارة لبث الرعب في نفسيهما، قاصدًا إرغامهما على التوقف بالسيارة؛ لسرقة ما بحوزتهما من متعلقات.

وأضافت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، أن المجني عليه الأول حاول الفرار بالسيارة حتى عاجلة المتهم الأول بإطلاق طلقة خرطوش، والتي نجم عنها كسر الزجاج، مما أدى إلى إصابة المجني عليها الثانية بعاهة مستديمة، عبارة عن انفجار في مقلة العين اليسرى، وفقدت الإبصار تمامًا، وكذلك فقد الإبصار النافع بالعين اليمنى، مما يقدر العجز الناتج عنه بنسبة 100%، وكذلك إصابة المجني عليه الأول، بجروح دائرية في الوجه، وفروة الرأس، والأذن الوسطى.

وكشفت التحقيقات، المعزة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من خط سير المتهمين، تبين أن المتهمين من الأول إلى الرابع شرعوا في قتل المجني عليهما، وأن المتهم الخامس اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة، بأن أحضر معهم السلاح الناري، و12 طلقة من ذات العيار، وجهز كل منهم مبلغ 1000 جنيه وسلموه للمتهم الأول، واشتروا السلاح المستخدم في الواقعة من المتهم السادس، مع علمه باستعمال المتهمين السلاح في أعمال غير شرعية.

وبتقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهمين، تم إلقاء القبض عليهم، وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلت القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أشرف أبو زينة، وسامح فؤاد، وسكرتير المحكمة، عادل عزت.