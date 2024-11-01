هل اكتمل سد النهضة بنسبة 100% وما تأثيره على مصر؟ أستاذ موارد مائية يجيب

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، بشأن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%؛ هو «تصريح سياسي موجه للشعب الإثيوبي».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر عبر شاشة « MBC مصر» مساء الخميس، أن وضع سد النهضة لم يتغير منذ 24 أغسطس الماضي، منذ زيارة آبي أحمد السد وافتتاح بوابات المفيض، متسائلا: «ماذا حدث خلال الأيام الماضية ليعلن اكتمال السد اليوم؟ لو كان اكتمل لاكتمل يوم 24 أغسطس».

وشدد أنه «لا يوجد متر مكعب زيادة ولا توربين تم تركيبه خلال تلك الفترة»، مشيرا إلى أن سد النهضة كان من المفترض أن يكتمل عام 2017 بتشغيل 13 توربينا؛ ولكن حتى اليوم لم يتم تركيب سوى 4 توربينات فقط، اثنان منهما ركبا في عام 2022، والاثنان الآخران ركبا مؤخرًا.

وأوضح أن إثيوبيا تأمل في تركيب 3 توربينات إضافية خلال ديسمبر المقبل، مضيفا أن : «تشغيل التوربينات، سواء كان واحدا أو الـ 13؛ ليس هو ما يهم مصر؛ ولكن ما يهم هو اكتمال السد خرسانيا واكتمال التخزين أم لا، فإذا شغلت التوربينات ستتدفق المياه إلى مصر، وإذا لم تعمل ستحجز المياه في إثيوبيا؛ ولكن هذا الحجز مؤقت».

وأضاف أن إثيوبيا لديها القدرة على حجز المياه بشكل كامل وإغلاق جميع البوابات حتى أبريل المقبل، حتى تمتلئ البحيرة تماما بعد اكتمال البناء الخرساني 100%.

وأكد أن «سد النهضة امتلأ تماما الآن»، مضيفا أن «سنوات خطورة نقص المياه السنوية انتهت، وهي السنوات التي كانت إثيوبيا تخزن فيها جزءا من المياه في البحيرة وتمرر جزءًا آخر».

وأشار إلى أن الـ 60 مليار متر مكعب المخزنة حاليا هي محصلة التخزين على مدار السنوات الخمس الماضية، لافتا أن السعة التخزينية المستهدفة لسد النهضة كانت 74 مليار متر مكعب، لكن السعة الفعلية اليوم، بناء على وضع السد الخرساني الحالي؛ هي 60 مليار متر مكعب، وقد تصل إلى 64 مليار متر مكعب كحد أقصى في أوقات الطوارئ إذا كان الفيضان مرتفعا.