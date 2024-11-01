 حماس: استمعنا من الوسطاء إلى أفكار تتعلق بهدنة محددة الأيام وتبادل جزئي للأسرى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: استمعنا من الوسطاء إلى أفكار تتعلق بهدنة محددة الأيام وتبادل جزئي للأسرى

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 7:37 م | آخر تحديث: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 7:37 م

قال مصدر قيادي في حركة حماس إن وفد الحركة استمع من الوسطاء في مصر وقطر إلى أفكار تتعلق بهدنة محددة الأيام، وزيادة المساعدات الإنسانية، وتبادل جزئي للأسرى.

وأضاف المصدر لـ«الجزيرة الإخبارية» مساء الجمعة، أن المقترحات المطروحة لا تتضمن وقفا دائمًا للعدوان الإسرائيلي، ولا انسحابا إسرائيليا من قطاع غزة، ولا عودة النازحين الفلسطينيين كما أنها لا تعالج احتياجات الفلسطينيين من الأمن والإغاثة والإعمار.

وأكد المصدر أن وفد حماس شدد على مطالب الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة النازحين ورفع الحصار عن القطاع.

وأشار إلى أن حركة حماس منفتحة على أي أفكار أو مفاوضات؛ من أجل تحقيق هذه الأهداف وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الصادر في يونيو الماضي بشأن وقف إطلاق النار.

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